«Turbantes»: arte joven que dialoga con identidad y feminidad (+fotos)

En el contexto de la jornada por el Día Internacional de la Mujer, el Archivo Histórico provincial de Matanzas acogió la presentación de una serie de la más reciente obra de la joven artista Olivia Escribano Boulet, titulada Turbantes.

La muestra reúne piezas que exploran la estética, la identidad y la fuerza simbólica de este elemento cultural asociado a las mujeres de ascendencia africana.

Escribano Boulet explicó que el proyecto surgió durante su etapa de formación en la Escuela de Arte, a partir de una sugerencia que la llevó a investigar sobre los orígenes, estilos y significados del turbante. A partir de esa idea inicial comenzó un proceso de búsqueda visual centrado en los rostros de mujeres africanas, negras y mestizas, así como en las texturas, colores y formas que caracterizan esta prenda.

Las primeras obras de la serie fueron realizadas con acuarela y grafito, técnicas con las que construyó retratos y composiciones de colores planos que le permitieron explorar el volumen y la expresividad de los rostros. Con el tiempo, la artista incorporó patrones y nuevas soluciones visuales que ampliaron la dimensión estética de la serie.

Para la exposición en el Archivo Histórico provincial, Escribano Boulet presentó piezas elaboradas mediante técnicas de grabado en linóleo, procedimiento que permite imprimir las imágenes a partir de matrices trabajadas manualmente.

A ello se suma el uso del Chine-Collé, aplicado con papeles humedecidos sobre el grabado para aportar color y textura a las composiciones.

La artista también experimenta con el dibujo a mano y el uso de patrones mediante la técnica conocida como Zentangle, basada en la repetición de líneas, curvas, cuadrados y zigzag. Estos recursos visuales enriquecen las piezas y refuerzan el carácter ornamental que distingue a la serie.

Con 22 años y graduada de la Escuela de Arte, Olivia Escribano Boulet se desempeña actualmente como especialista en la galería de arte Pedro Esquerré. Su serie Turbantes, aún en desarrollo, propone una mirada contemporánea sobre un símbolo de belleza, resistencia y expresión cultural femenina.