Distinguen a mejores deportistas del año en la Atenas de Cuba

Las máximas autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Matanzas seleccionaron a los atletas más destacados del año en la provincia.

José Luis Gándara Martínez, director provincial del organismo, señaló que esta vez no fue el más agitado en torno a eventos múltiples para las categorías de mayores, por lo que las distinciones se decidieron mediante un sistema de votación en el que participó la prensa especializada.

El galardón a mejor atleta del año en el sexo masculino fue para el discóbolo Mario Alberto Días Torres, quinto lugar en el Mundial de Atletismo de Tokio y campeón este año del Memorial Barrientos.

En el evento de la capital nipona, el natural del municipio Jovellanos lanzó el implemento a 64,71 metros de distancia, registro que le valió para consolidarse dentro de la élite de la especialidad a nivel mundial.

Como atleta femenina del año resultó seleccionada la tenista Daniela Fonseca Carrazana, ganadora de un oro y dos preseas de plata en la Copa del Caribe efectuada en Barbados; además, se colgó tres metales dorados y un bronce en la competición nacional de primera categoría.

Entre los diez mejores atletas del año en la urbe yumurina fueron seleccionados el saltador Aniel Molina, los judocas Andy Granda e Iván Silva, la tiradora Laina Pérez y la ciclista Liannis Mesa Silveira.

El teatro Sauto, monumento nacional, acogerá el día 27 de diciembre la gala en la que los atletas, entrenadores y activistas recibirán el reconocimiento que premia su esfuerzo, dedicación y constancia a lo largo de los últimos doce meses.