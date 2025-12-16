Fomentan cultivo del plátano extradenso y maíz transgénico en Jovellanos

JOVELLANOS.-La Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, de este municipio coloca al plátano extradenso y al maíz transgénico como ejes de su producción para el logro de la soberanía alimentaria en la provincia de Matanzas.

En la entidad se reportan 410 hectáreas (ha) de maíz transgénico sembradas este año y proyectan alcanzar unas 800 ha en la próxima campaña de siembra de primavera.

Esta estrategia productiva combina cultivos de alto rendimiento con siembras tradicionales para sostener la demanda local y provincial.

La inversión extranjera de la empresa mexicana Viyuacan acompaña el proyecto de maíz, pero la dirección subraya que el protagonismo corresponde a la propia Lenin.

En el ciclo actual la entidad planificó 60 ha de plátano extradenso y logró sembrar 72, al tiempo que mantiene 40 hectáreas de plátano tradicional.

Para las próximas campañas se prevén incrementar los cultivos de plátano extradenso, plátano tradicional, maíz, frijol y yuca.

Las cifras reflejan un plan de expansión que busca aumentar la oferta y estabilizar los precios en el territorio.

La comercialización se orienta a garantizar el abastecimiento en Jovellanos y en la provincia: los productos se destinan al hospital de Jovellanos, al Círculo Infantil Celeste, a los de abuelos, Acopio, Mercado La Unión y las ferias en Matanzas.

Con sus aportes la agropecuaria se convierte en un actor clave para la seguridad alimentaria local y en un proveedor relevante para los circuitos comerciales provinciales.

El impacto económico se traduce en empleo rural, movimiento de acopio y dinamización de ferias y mercados.

El director de la Lenin, Yury Enrique Rivera Isola aseguró que “consolidan 410 ha de maíz transgénico este año y trabajan para alcanzar alrededor de 800 ha en la próxima primavera; al mismo tiempo refuerzan las siembras de plátano, frijol y yuca para garantizar el abastecimiento a instituciones y ferias locales”.

La combinación de priorizar cultivos de alto rendimiento y mantener diversidad productiva sitúa a la Lenin como un pilar económico en Jovellanos y un actor con creciente influencia en la provincia.

El plan de siembras y los canales de comercialización previstos apuntan a consolidar suministros regulares y a potenciar la actividad agrícola en la próxima campaña.