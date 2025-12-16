Celebran aniversario de la Unión de Informáticos de Cuba en Matanzas 

La Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en Matanzas celebró su décimo aniversario en la Universidad de Matanzas con el objetivo de reconocer la contribución de diferentes sectores al desarrollo de las ciencias informativas.

El evento destacó los logros y el impacto de la (UIC) en el territorio yumurino como un espacio de integración y su aporte al proceso de informatización de la sociedad.

Según señala la página en Facebook de la Universidad de Matanzas, la gala fue el espacio adecuado para reconocer el papel activo de la casa de altos estudios en la formación de profesionales encaminados a este sector y la constancia en el apoyo a la organización.

Durante la ceremonia fueron destacados fundadores e instituciones que tienen un papel vital en el avance y desarrollo de las ciencias de la informática y la computación en la provincia.

Con el objetivo de superarse para el año próximo la Unión de Informáticos de Cuba en Matanzas, busca consolidar el trabajo en torno a las potencialidades del sector en la ciudad de los puentes.

