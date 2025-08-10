Eddy Santiesteban, debuta en Aguas Abiertas: “Vine a divertirme y lo logré” (+fotos)

Desde La Habana, el triatleta Eddy Santiesteban Torres volvió a sentir la adrenalina de la competencia profesional, esta vez en un nuevo escenario: su debut en las Aguas Abiertas de la Bahía de Matanzas.

Llegó de primero en la 55 edición del Cruce de la Bahía de Matanzas, una actividad deportiva que se realiza cada año en conmemoración del natalicio del Comandante Jefe Fidel Castro Ruz y en el que participaron 101 nadadores.

Con 27 años Eddy, combina su condición de atleta élite y máster, pero asegura que su principal motivación en esta ocasión fue el disfrute. Cruzó la Bahía en 36 minutos, pudo hacer mucho menos.

“Nunca había venido a hacer una agua abierta aquí. Fue mi primera experiencia nadando 2.5 kilómetros y vine a disfrutarlo. Me pareció súper bien”, contó al llegar a la meta. El recorrido, según narra, estuvo marcado por contrastes: “Aguas frías, aguas calientes, muy hondos… incluso me detuve a observar la profundidad del mar antes del puente”.

El recibimiento en el pueblo, con un público que aplaudía cada llegada, fue para Eddy un momento especial. “Es algo que te alienta, muy emotivo. Es bueno llegar a una meta y que haya gente con cultura de natación y de otros deportes”.

Sobre sus planes futuros, el cubano tiene un objetivo claro: entrenar duro para representar al triatlón en los próximos Juegos Centroamericanos. “Hoy no me preocupaba el tiempo, solo quería divertirme. Los resultados que saqué, bienvenidos sean”.

En su debut, Eddy vivió una natación tranquila, con aguas mansas y un ambiente ideal para sumar experiencias. Y aunque su meta está en grandes escenarios deportivos, en esta ocasión el verdadero triunfo fue reencontrarse con la pasión por competir.

Tomando del perfil de Facebook de la autora