7 de noviembre de 2025

El Barcelona deja puntos en la Champions

7 de noviembre de 2025 Maxdiel Fernández Padrón
El FC Barcelona empató 3-3 ante el Club Brujas en su visita a Bélgica por la cuarta jornada de la Liga de Campeones. El conjunto azulgrana rescató un punto en un partido marcado por sus fallos defensivos.

Ferran Torres, Lamine Yamal y un autogol de Tzolis marcaron para el Barça, que volvió a mostrar las mismas dudas en defensa que arrastra desde el inicio de la temporada.

Los dirigidos por Hansi Flick aún no encuentran la solidez ni el ritmo de juego que los llevaron a conquistar tres títulos el curso pasado. El planteamiento de la defensa adelantada sigue siendo una debilidad que los rivales están aprovechando con facilidad.

El Brujas, por su parte, hizo un partido valiente y no se dejó intimidar por el favoritismo del Barcelona. Carlos Forbs fue la figura del conjunto belga al participar directamente en los tres goles de su equipo.

Flick tiene trabajo por delante. El Barcelona necesita mejorar su rendimiento si quiere mantener sus aspiraciones en la Champions y en las demás competiciones de la temporada.

