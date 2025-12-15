Hanyelo Videt, el ciclón de Jagüey Grande en el béisbol matancero 

Cuando apenas restan cinco encuentros para concluir la fase clasificatoria de la Serie Nacional de Béisbol en su edición 64, los Cocodrilos de Matanzas se encuentran en puestos importantes en la tabla de posiciones.

A inicios de la contienda, la nómina del mentor Armando Ferrer Ruz partía entre los favoritos para alzarse con la corona, por el nivel de atletas con que contaban en plantilla.

Una grata sorpresa para el avezado técnico yumurino resultó el rendimiento del novato Hanyelo Videt, natural del municipio Jagüey Grande y quien destacó en el último campeonato para menores de 23 años.

Videt se adueñó de la titularidad en el jardín derecho de los saurios producto de un excelente desempeño. En 134 comparecencias al bate tiene un total de 42 indiscutibles y promedia un robusto 382 de average.

El bisoño atleta sentenció que los resultados son producto de la preparación antes de la competencia, en la que se enfocó en pulir aspectos de su mecánica de bateo y la discriminación de lanzamientos en el home plate.

El torneo nacional para menores de 23 años le sirvió para pulir algunas deficiencias y constituyó el peldaño final para integrar la nómina de Matanzas a la máxima competición del bate y la pelota en el país.

A propósito de su magnífico rendimiento, el fornido jardinero señaló que se apoya mucho en su compañero Brayan Peña, con quien viene desde categorías inferiores y quien lo alienta a ser mejor cada día.

«El ciclón de Jagüey», como le apodan dentro del pasatiempo nacional, busca consolidarse como una de las figuras a tener en cuenta para mayores empeños dentro del conjunto de los saurios.