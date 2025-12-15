Geysel fortalece la generación distribuida en Matanzas

La empresa de Grupos Electrógenos y Servicios Técnicos GEYSEL en esta provincia de Matanzas, podría cerrar el año con la potencia superior a los 46 MegaWatts en sus 12 emplazamientos del territorio.

El empeño obedece al montaje de ocho nuevas unidades de 1,8 megavatios donados por la República Popular China y la recuperación de las existentes.

La llamada generación distribuida dispone de 54 motores, con una potencia instalada de casi 80 megavatios en varios municipios como los de Ciénaga de Zapata, Colón, Varadero y en la ciudad yumurina.

Especialistas consultados al respecto coincidieron en afirmar que con independencia de la carencia de combustible Diésel, se aprecia un fortalecimiento de la generación distribuida puesto que profundizan trabajos de alistamiento y sustitución de motores en buena parte de las doce baterías en explotación.

Aunque a fin de año es muy posible que no se alcancen los 80 megavatios de potencia instalada, al menos se podrá garantizar la generación de 46 megawatts, una fortaleza que garantiza energía rápida ante desastres naturales y capaz de contribuir al arranque de unidades térmicas.