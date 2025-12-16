Inicia XVIII Semana de la Cultura en Pedro Betancourt (+fotos y audio)

PEDRO BETANCOURT.-Múltiples espectáculos musicales, presentaciones danzarias, exposiciones de artes plásticas y encuentros literarios integran el amplio programa de actividades con que se desarrolla la XLVIII Semana de la Cultura en este municipio.

Con artistas, promotores, especialistas y público en general, la celebración combina tradición y actualidad de la mano de la Dirección municipal de Cultura y prevé acercar el arte, la creación y el talento local a todos los sectores de la población betancourense.

La historia del quehacer artístico del Conjunto musical Estrella, a través de uno de sus intérpretes, José Ubaldo Bachiller Zamora, junto a los aportes de la pedagoga y compositora Alba Lina Hernández Sotomayor, autora del himno local, y la impronta de Odalina Suárez, otrora subdirectora municipal de Cultura, fueron los temas centrales del conversatorio «La música popular a través del tiempo», emotiva propuesta del museo Gustavo González Pérez sobre el panorama sonoro territorial.

De igual forma, pequeños pertenecientes al programa «Educa a tu Hijo», en el Consejo Popular Manuelito, y al círculo infantil Giraldo Díaz, en la cabecera municipal, fueron partícipes de amenas iniciativas lúdico-artísticas donde los especialistas Jorge Hernández, Lianet Fundora y Ángel Manuel Sabido, de la Casa de Cultura María Villar Buceta, promovieron el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en aras de cultivar desde edades tempranas el compromiso con la historia y la identidad nacional.

Asimismo, una nueva edición del gustado espacio En Familia deleitó a los amantes del bolero y la música bailable; y continúa abierta la convocatoria al concurso literario infantil Meñique, dirigido a estudiantes de las enseñanzas primaria y secundaria en las modalidades de poesía y cuento, cuya premiación se efectuará el venidero 19 de diciembre en la casa de cultura de la localidad.

Fotos: Dirección municipal de Cultura en Facebook.