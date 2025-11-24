24 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Inter Miami avanza a la final de la Conferencia Este

24 de noviembre de 2025 Maxdiel Fernández Padrón
Lionel Messi volvió a ser clave: marcó un gol y repartió tres asistencias. Dos de ellas terminaron en los tantos de Tadeo Allende y la otra en la definición de Mateo Silvetti.

Inter Miami clasificó por primera vez a la final de la Conferencia Este de la MLS tras vencer 4-0 a FC Cincinnati en la semifinal disputada este domingo. El equipo de Florida alcanza así la mejor actuación de su corta historia en la liga.

Para las Garzas, llegar a esta instancia representa un paso firme en la consolidación del proyecto iniciado en 2020. Después de temporadas irregulares, instalarse en la final de conferencia refleja la evolución del equipo y el impacto de sus refuerzos.

Inter Miami será local en el Chase Stadium el próximo fin de semana, cuando reciba a New York City FC en busca del título del Este. El ganador avanzará a la final de la MLS para enfrentarse al campeón de la Conferencia Oeste.

