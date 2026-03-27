Matanzas cae en Liga de Campeones de Américas 

En un choque donde el pitcheo de los Cocodrilos de Matanzas fue vapuleado, los campeones de Cuba fueron derrotados por los Dantos de Managua con pizarra de 16 anotaciones por seis.

Los Cocodrilos rompieron el hielo en el propio inning de apertura para marcar la primera del encuentro gracias a boleto a Eduardo Blanco seguido de doblete remolcador de Yasiel González.

Los Dantos de Managua, elenco que representa a Nicaragua en el torneo, ripostaron en la parte baja de la propia entrada frente a los envíos del abridor cubano Raymond Figueredo.

Tras dos capítulos en los que amenazaron, pero no pudieron hacer carrera, los saurios fabricaron un racimo de cinco en la parte alta del cuarto episodio para tomar el mando en el partido seis anotaciones por una.

La novena pinolera aprovechó el descontrol de los serpentineros cubanos en el cierre del cuarto inning para fabricar racimo de seis anotaciones y tomar el mando en el encuentro.

Raymond Figueredo, designación del alto mando matancero para abrir el desafío; no pudo hacerse justicia y saltó del montículo con apenas tres y dos tercios de labor en las que le fabricaron cinco anotaciones limpias con ocho indiscutibles, dos bases por bolas, un ponche y un pelotazo.

En su auxilio entró Luis Manuel Hernández, quien no pudo sacar outs, regaló un boleto, propinó un pelotazo y le fabricaron dos anotaciones.

Los Dantos aprovecharon un pitcheo cubano endeble para fabricar otras tres anotaciones en el cierre de la quinta entrada y ampliar la ventaja en el marcador a diez carreras por seis.

El trío de relevistas compuesto por Silvio Iturralde, Sahiel Cruz y Noelvis Entenza no pudo controlar la ofensiva nicaragüense y le fabricaron nueve anotaciones con 10 indiscutibles, tres de ellos cuadrangulares.

Los mejores a la ofensiva por la novena dirigida por Armando Ferrer fueron el cuarto madero Yasiel Gonzáles con par de imparables en tres oportunidades al bate y sexto en el orden ofensivo Andrys Pérez, quien ligó de 4-2 con un ponche.

Las carreras antillanas fueron remolcadas dos por Yulieski Remón, igual número de remolques para Hanyelo Videt y una para Yasiel Gonzáles y José Amauri Noroña.

El elenco occidental marcha igualdado en el segundo puesto del torneo con Diablos Rojos de México y Dantos de Managua con saldo de un triunfo y una derrota.