República Dominicana, primer clasificado a la semifinal del Clásico Mundial 

Con marcador de fuera de combate de diez anotaciones por cero, la selección de República Dominicana de béisbol derrotó al conjunto de Corea del Sur para ser el primer clasificado a la semifinal del XI Clásico Mundial.

Plátano Power, como se le conoce al seleccionado dominicano en el mundo del bate y la pelota, desplegó una feroz ofensiva de nueve inatrapables para lograr el knok-out en siete entradas.

Dominicana inauguró el marcador en la parte alta de la segunda entrada con racimo de tres carreras frente al abridor coreano Hyun Jin Ryu.

En el inning se combinaron base por bolas al cuarto bate, Vladímir Guerrero, con doblete remolcador de Junior Caminero, quien luego entró impulsado por su compañero Julio Rodríguez.

Los campeones de la tercera edición del Clásico Mundial fabricaron otro racimo de cuatro anotaciones en la apertura del tercer episodio.

Cristopher Sánchez, designación del alto mando dominicano, trabajó por espacio de cinco entradas completas en las que no permitió anotaciones, ponchó a ocho rivales y le conectaron dos indiscutibles para agenciarse el triunfo.

Destacó a la ofensiva por los vencedores Junior Caminero con dos indiscutibles en igual cantidad de turnos al bate, además de una impulsada.

También sobresalió desde el rectángulo ofensivo el sexto madero dominicano Manny Machado con dos inatrapables en cuatro oportunidades, una remolcada y otras dos anotadas.

Los dirigidos por el ex grandes ligas Albert Pujols marchan invictos en el certamen y esperan a que concluya el resto de desafíos de la etapa para conocer su rival.