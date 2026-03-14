Brinda alimentos a la población sector cooperativo en Jovellanos

Jovellanos.- La Cooperativa de Cr{editos y Servicios Leonel Fraguela Castro, de este municipio, asegura la distribución de alimentos a la población en medio de la compleja situación económica que enfrenta el país.

El sector cooperativo y campesino, a la vanguardia de las iniciativas locales, mantiene su compromiso con la comunidad, garantizando el acceso a productos básicos y aprovechando las potencialidades endógenas del territorio.

La experiencia reafirma que, aun en tiempos difíciles, las cooperativas campesinas despliegan soluciones prácticas que sostienen la vitalidad de la producción y fortalecen la seguridad alimentaria.

El esfuerzo colectivo refleja la voluntad de los trabajadores de no detener el servicio a la población, consolidando la confianza en el papel del movimiento cooperativo como pilar de la resistencia económica y social.