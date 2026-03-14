5 de abril de 2026

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Brinda alimentos a la población sector cooperativo en Jovellanos

14 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz
La experiencia reafirma que, aun en tiempos difíciles, las cooperativas campesinas despliegan soluciones prácticas que sostienen la vitalidad de la producción y fortalecen la seguridad alimentaria
Jovellanos.- La Cooperativa de Cr{editos y Servicios Leonel Fraguela Castro, de este municipio, asegura la distribución de alimentos a la población en medio de la compleja situación económica que enfrenta el país.
El sector cooperativo y campesino, a la vanguardia de las iniciativas locales, mantiene su compromiso con la comunidad, garantizando el acceso a productos básicos y aprovechando las potencialidades endógenas del territorio.
La experiencia reafirma que, aun en tiempos difíciles, las cooperativas campesinas despliegan soluciones prácticas que sostienen la vitalidad de la producción y fortalecen la seguridad alimentaria.
El esfuerzo colectivo refleja la voluntad de los trabajadores de no detener el servicio a la población, consolidando la confianza en el papel del movimiento cooperativo como pilar de la resistencia económica y social.

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