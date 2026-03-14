EMBER Matanzas en busca de elevar eficacia productiva

La Empresa de Bebidas y Refrescos, EMBER Matanzas, elaboró un proyecto de trabajo dirigido a impulsar el cumplimiento de las Proyecciones de Gobierno y enfrentar la contingencia energética.

En su cuerpo se recogen 18 proyecciones de trabajo, de las que se derivan 38 tareas.

Entre las proyecciones se contempla un chequeo semanal, los lunes, en el contacto interno ya establecido, y una vez al mes en el Consejo de Dirección ampliado y pasarán a ser el vademécum de EMBER Matanzas durante el año 2026.

Entre las principales se observan: incrementar el encadenamiento productivo con formas no estatales de producción y los ingresos en divisas; iniciar el cambio de matriz energética; y crear servicios adicionales en las unidades para beneficiar a la población.

De igual forma, están dirigidas a incrementar el pluriempleo con dos propósitos bien definidos: beneficiar a los trabajadores propios y dar solución a acciones necesarias en las unidades.

En fin, están encaminadas a lograr mayor eficiencia productiva, a pesar de las limitaciones que ha impuesto el cerco económico, financiero y general.