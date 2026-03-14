Baraguá: dignidad en machete y palabra

El ocaso de la Guerra de los Diez Años no sobrevino por la derrota de las armas, sino por el sutil veneno del desaliento y la fragmentación interna. Hacia 1878 el tejido de la insurrección mambí presentaba fisuras profundas, fruto de una década de privaciones extremas y un aislamiento internacional asfixiante.

En ese escenario de vulnerabilidad, la metrópoli española desplegó al hábil general Arsenio Martínez Campos, quien más que el acero, utilizó la diplomacia de la capitulación para ofrecer una paz sin libertad bajo el Pacto del Zanjón. Aquel documento pretendía sepultar, con reformas paliativas y promesas estériles, el fuego sagrado de la independencia y la abolición inmediata de la esclavitud.

Sin embargo, el 15 de marzo de ese mismo año, Mangos de Baraguá se transformó en el altar de la dignidad nacional cuando Antonio Maceo Grajales encaró al pacificador español. Ante la vieja Europa colonialista se erigía el ímpetu de una nación que germinaba con plena conciencia de su soberanía y Maceo, con la estatura moral que solo otorga la consecuencia, desarticuló la estratagema enemiga con una negativa tajante que resonó en todo el archipiélago.

Junto al Titán, figuras de la talla de Guillermo Moncada y Flor Crombet ratificaron en Baraguá que la libertad no era un don concedido por la corona, sino un derecho natural conquistado en el fango y la pólvora por un pueblo que ya no aceptaba más el yugo peninsular. Su vigencia radica en la premisa de que los principios fundamentales no admiten transacción ni mercadeo, pues el alma de una nación reside en su capacidad de decir «no» cuando la oferta es la sumisión.

La Protesta de Baraguá salvó el honor de la Revolución iniciada en La Demajagua y redefinió el carácter de la lucha cubana. Al rechazar un convenio que ignoraba los pilares del esfuerzo bélico, Maceo elevó la contienda a una dimensión superior de intransigencia patriótica y demostró que mientras existiera un brazo capaz de empuñar el machete por principios, la causa de la Isla permanecería incólume ante cualquier intento de pacificación humillante.