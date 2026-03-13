Entregan premios del Salón Roberto Diago en Matanzas (+fotos)

Homenaje a mi padre, obra de Edel Arencibia mereció el Gran Premio del Salón provincial Roberto Diago Querol, el más importante certamen de las artes visuales en la provincia Matanzas.

“Hacía rato que yo no participaba en un Salón. Fue una gran experiencia hacer esta pieza porque en ella se concentran muchas vivencias. Se la dediqué al viejo mío porque estuve mucho tiempo con él hasta última hora. Todos los textos que están incluidos en ella son dichos suyos; él siempre estaba diciendo esas cosas.

“También reflejo la cubanía, la situación actual, y realmente una pieza que gocé hacer. Hace bastante tiempo que tampoco hacía una pieza y eso me llena de regocijo. Es una escultura pero con ensamblado. Tiene varias técnicas, materiales y aprovechando siempre recursos que están a la mano, desechos y también mi impronta, mi concepto de la pieza”.

La pieza instalativa mereció también los premios colaterales del comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, cuyo presidente, Antonio Enrique Pérez Marrero, a nombre de la organización, también reconoció a Lorenzo Prieto por su obra Encaje.

El jurado del Diago, integrado por Manuel Hernández, Ramón Pacheco Salazar, Osmany Betancourt, Yamila Gordillo y Adrián Socorro, resaltó también las obras Sin título, de Lisbeth Molina y El alma selecciona su propia sociedad, luego cierra la puerta, de Sully Rodríguez, inspirado en el poema 303 de Emily Dickinson.

“La pieza habla de la privacidad del individuo, de escoger con quién quiere estar y no significa que eso sea falta de mundo, falta de experiencia, sino que uno pueda escoger y lo haga.

“Quise desarrollar esta premisa a través de la fotografía intervenida con hilorama, una técnica que se utiliza con el hilo para dar el cuerpo geométrico a diferentes puntos, ideas. Esto ligado a la fotografía expresaba lo que yo quería mostrar conceptualmente. Es una pieza inédita, es la primera vez que trabajo este tipo de técnica. Venía hace tiempo intentando trabajar con ella, ahora salió y salió bien”.

La joven creadora agregó que esta pieza explora el umbral donde el individuo traza su propia frontera. La red roja actúa como una membrana de soberanía, un filtro que protege el descanso y el pensamiento de la mirada externa. Aquí el límite no es una carencia; es la estructura necesaria para que la intimidad sea posible.

La Asociación Hermanos Saiz entregó su galardón a Estefany Fernández, por El altar de lo inevitable, mientras que la Empresa Génesis, galería de arte otorgó su reconocimiento a Andando te estoy mirando, Los que agarran el globo y Vigilante vigilado, cuadros que forman parte de la serie Bestiario, el gesto infinito, de Adrián Gómez Sancho. Como es tradicional, durante la inauguración del Salón Roberto Diago se entregó el Premio provincial de Artes Plásticas que en su edición de 2025 se concedió a Adrián Socorro Suárez.

“El premio me toma por sorpresa, yo no lo esperaba porque, desde mi experiencia, casi siempre se entregan a artistas con una carrera hecha, con vastísima experiencia. Entonces, de momento, a los 46 años me entregan ese premio y me doy cuenta de que uno está tan metido en su producción, en su obra individual, que no está siendo consciente de lo que está dejando, o sea del análisis y la visión del otro.

“Cuando digo al otro me refiero a las instituciones, galeristas, curadores, que son las personas que van llevando toda esta repercusión de tu trabajo hasta que te terminan entregan un reconocimiento como este.

“Me siento muy feliz, evidentemente. Ten presente que es el reconocimiento más alto que otorga la institución a los artistas de la plástica. Lo que me pone en una situación de aún más compromiso con mi obra porque no termina aquí. Esto es un pretexto más para seguir avanzando, sin romanticismo ninguno”.