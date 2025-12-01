Vence Inter Miami en final de conferencia de la MLS (video)

El Inter Miami venció cinco goles por uno al New York City Fútbol Club en la final de la conferencia este de la Major League Soccer en sus predios del Chase Stadium de Miami.

El equipo de la ciudad del sol se adelantó al minuto 14 de la primera mitad por intermedio del extremo Tadeo Allende, quien tras una internada en el área rival sacó un potente disparo de derecha para burlar al guardameta Matthew Freese.

Tadeo Allende de nueva cuenta marcó en el 23 para ampliar la diferencia en favor de las Garzas. Allende aprovechó un centro al corazón del área pequeña de su compañero Jordi Alba y conectó el balón de cabeza para mandarlo a guardar al fondo de las redes.

El defensor Justin Haak descontó para el New York City al minuto 37 del tiempo regular, tras concretar un certero disparo de cabeza que impactó el centro de su compañero Maxi Morales.

El equipo de Miami dirigido por el técnico argentino Javier Macherano convirtió el resultado en goleada al minuto 67 de la segunda parte, cuando se asociaron el astro argentino Lionel Messi y el también extremo de la albiceleste Mateo Silvetti para que este último mandara el balón al fondo de las redes.

En el cierre del compromiso marcaron Telasco Segovia y Tadeo Allende nuevamente para finiquitar el compromiso para el equipo celeste y adjudicarse la primacía de la conferencia este del balompié estadounidense.