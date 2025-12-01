Autoridades betancourenses revisan gestión de organismos y respuesta a demandas de electores

PEDRO BETANCOURT.- Evaluar la rendición de cuentas ante el órgano gubernamental y revisar la atención brindada por los organismos a los planteamientos de los electores fueron los ejes centrales de un intercambio entre autoridades locales, delegados y directivos de organizaciones de masa y entidades, realizado en este municipio.

Durante la cita se analizó el ejercicio de rendición de cuentas de la presidenta del Consejo Popular, considerado un proceso de crítica y autocrítica por los delegados, en el que se expusieron resultados de gestión y dificultades en la atención a las demandas ciudadanas. La revisión incluyó la tramitación, seguimiento, respuesta y solución de las inquietudes enunciadas por los electores en reuniones anteriores.

Según explicó Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular, uno de los puntos más debatidos fue la atención insuficiente a problemáticas incluidas en el Plan de la Economía, específicamente aquellas relacionadas con el abasto de agua y el estado de conservación de viviendas y espacios públicos.

El encuentro puso de relieve deficiencias persistentes en las redes hidráulicas, la urgencia de reparar el vial que comunica a Navajas con la cabecera municipal y las dificultades en el abastecimiento de agua que impactan directamente en la vida cotidiana de los habitantes de esa comunidad.

Surí González añadió que también se presentaron los resultados de los controles populares efectuados en puntos de venta de las Cooperativas de Créditos y Servicios y de Acopio, así como en las tareas de prevención y atención social, en aras de verificar el cumplimiento de las acciones previstas y la respuesta a las inquietudes de la población.

Como colofón de la iniciativa, las entidades evaluadas expusieron propuestas concretas para atender las dificultades identificadas y fortalecer la capacidad de respuesta a las demandas de la población, y se resaltó la pertinencia de los controles populares como herramientas indispensables para elevar la transparencia y la calidad de vida de los pobladores betancourenses.

Fotos facilitadas por el entrevistado.