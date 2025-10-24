24 de octubre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Avances en producción sostenible de alimentos en Matanzas destacan en SILVOPAT 2025

24 de octubre de 2025 Regla Yasira de León Reyes
SILVOPAT 2025 subraya la importancia de estos modelos para Cuba, donde la agricultura enfrenta desafíos climáticos y de recursos
El XIII Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles (SILVOPAT 2025) continúa atrayendo expertos en soberanía alimentaria en el Centro de Convenciones Plaza América.
En una destacada presentación, el proyecto internacional Ellas también producen –impulsado por la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IIIA) y CARE en Cuba– compartió resultados innovadores enfocados en la provincia de Matanzas.
El estudio diagnóstico reveló hallazgos clave sobre la producción y consumo de alimentos sanos en los municipios de Perico y Jovellanos, analizando cuatro cadenas de valor principales: raíces y tubérculos, hortalizas, frutales y ovino-caprino.
Esta última cadena recibió mayor énfasis, dada la orientación del evento hacia la producción animal tropical, destacando prácticas silvopastoriles que integran árboles, pastos y ganado para mayor eficiencia y sostenibilidad.
Durante la sesión Producción animal con enfoque una sola salud, el Dr. C. Marcos García Naranjo y su colectivo de autores expusieron el impacto comunitario del proyecto.
Se argumentó que estas iniciativas logran «mayor producción de alimentos saludables para comunidades vulnerables», con amplia participación de mujeres líderes en las actividades locales.
Durante su presentación García Naranjo enfatizó que empoderar a mujeres en producción animal no solo eleva la soberanía alimentaria, sino que fortalece la resiliencia comunitaria.
SILVOPAT 2025 subraya la importancia de estos modelos para Cuba, donde la agricultura enfrenta desafíos climáticos y de recursos.

Más entradas

Aviso de ciclón tropical No. 7: Tormenta Tropical Melissa casi estacionaria en el Mar Caribe

24 de octubre de 2025 Redacción Radio26
feria

EMBER Matanzas participará con sus UEB en la III Feria de Actores Económicos

24 de octubre de 2025 Enrique Tirse Hernández

Nueva preselección para el equipo Cuba y los matanceros «olvidados»

24 de octubre de 2025 George Carlos Roger Suárez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *