Azulejos de Toronto vencen en el primer desafío del Clasico de Otoño 

El Roger Center casa de los Blue Jays de Toronto acogió el primer desafío de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre los Dodgers de Los Ángeles y la novena local.

Con un desafío marcado por el bateo de largometraje, el conjunto canadiense se llevó la victoria con marcador de once anotaciones por cuatro.

Seranthony Domínguez lanzó por espacio de uno y un tercio de innig sin permitir indiscutibles ni carreras limpias y se colgó la victoria inicial en el clásico otoñal.

Destaque ofensivo por los vendedores para Daulton.

Varsho que se fue con un cuadrangular y dos carreras producidas y el receptor mexicano Alejando Kirk quien conectó tres incogibles en igual cantidad de comparecencias oficiales al Home plate.

Los azulejos se sitúan delante en la carrera por el título de las grandes ligas ,frente al vigente campeón y desde las ocho de la noche volverán a salir a la grama del Roger Center en busca de inclinar la serie a su favor y salir con ventaja rumbo a Los Ángeles.