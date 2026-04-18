¿Bancarización: realidad o ficción?

Desde 2023 hasta la fecha, se han promulgado leyes, resoluciones y otros instrumentos legales con el objetivo de impulsar la bancarización, aunque sin los resultados esperados.

Esta práctica, moderna para Cuba pero establecida desde hace décadas en el mundo, facilita las transacciones entre la población y el comercio. Sin embargo, en nuestro caso, sigue siendo un sistema frágil.

Recientemente, se publicó un marco legal que exige la aceptación obligatoria de pagos electrónicos. No obstante, el reglamento parece caer en oídos sordos entre los comerciantes, sin importar su nivel.

Incluso, la normativa incluye mecanismos de denuncia y sanciones para quienes la incumplan. Desde mi perspectiva como consumidor, esto representa un avance, pero entre el dicho y el hecho hay un gran trecho y aunque no tengo todos los elementos, puedo señalar algunas incoherencias en estas normas.

En mi opinión, a los comerciantes les resulta difícil aceptar pagos electrónicos porque, si no reciben efectivo, no pueden reabastecer sus almacenes, ya que los proveedores también exigen pago en metálico.

Esta cadena de problemas no se resuelve con regulaciones incumplidas ni buenas intenciones. Para lograrlo, es necesario diseñar un esquema que rompa con el frágil mecanismo actual.

Considero que esta problemática debe ser abordada por las instancias nacionales, aplicando medidas que no perjudiquen a ningún eslabón de la cadena.