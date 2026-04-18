23 de abril de 2026

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Convocan en Jovellanos al acto por el 65 aniversario de Girón

18 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz
La comunidad matancera recibe a El Zoo de René La más reciente pieza teatral del maestro René Quirós, El Zoo de René, tuvo su pre estreno este viernes en el Centro Cultural Abraham Lincoln de Matanzas de mano del proyecto comunitario Reparadores de Sueños, integrado por estudiantes de las escuelas primarias Abraham Lincoln, Manuel Ascunce y Frank País. Al referirse a la puesta en escena, la coordinadora del proyecto y especialista de Recursos Humanos de dicha institución, Rebeca de los Ríos, explicó que la misma constituye un recopilatorio de obras de importantes referentes como René Fernández y Ulises Rodríguez Febles, artistas matanceros que han dedicado sus vidas a hacer textos para los niños. , comentó la también promotora del proyecto. Instructores de arte de la provincia así como antiguos miembros del proyecto de conjunto con familiares de los jóvenes participantes, colaboran con el director en esta y otras actividades del grupo para lograr una mayor agilidad y calidad en las muestras presentadas. Posterior al pre estreno de El Zoo de René en dicho local, los organizadores del proyecto celebraron junto a los pequeños artistas el 34 aniversario de Reparadores de Sueños en presencia de personalidades de la cultura en el territorio y miembros de la comunidad cercana. Sobre las próximas actividades del proyecto, Maritza Escurrionda, madre del pequeño José David, uno de los participantes, adelantó que la presente obra continuará en estreno durante todo el fin de semana en distintas instituciones culturales y zonas recreativas de la provincia como la Sala de Conciertos José White y el Parque Watkins.

El Comité municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Jovellanos convoca al pueblo a participar en el acto conmemorativo por el 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón, símbolo eterno de dignidad y resistencia de la Patria.

La cita será el domingo 19 de abril, a las 8:00 am, en la Avenida 20, entre las calles 9ª y 11, al costado del Comité municipal del PCC.

Este aniversario recuerda que la victoria de Girón no es solo un hecho histórico, sino una fuerza viva que inspira en el presente y guía hacia el futuro.

Con la unidad y el compromiso del pueblo, la defensa de la Revolución sigue siendo tarea de cada cubano y cubana.

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