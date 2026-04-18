Convocan en Jovellanos al acto por el 65 aniversario de Girón

El Comité municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Jovellanos convoca al pueblo a participar en el acto conmemorativo por el 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón, símbolo eterno de dignidad y resistencia de la Patria.

La cita será el domingo 19 de abril, a las 8:00 am, en la Avenida 20, entre las calles 9ª y 11, al costado del Comité municipal del PCC.

Este aniversario recuerda que la victoria de Girón no es solo un hecho histórico, sino una fuerza viva que inspira en el presente y guía hacia el futuro.

Con la unidad y el compromiso del pueblo, la defensa de la Revolución sigue siendo tarea de cada cubano y cubana.