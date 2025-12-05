Celebran Día del Constructor en Matanzas

La Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas, sede del acto provincial por el Día del Constructor, reunió a trabajadores del gremio con destacada trayectoria laboral en este 2025.

Durante la ceremonia les fue entregada la medalla Armando Mestre, el mártir del sector, a 22 compañeros por dedicar más de 20 y 25 años a esta actividad productiva.

También fueron reconocidas las entidades de la construcción con los mejores resultados socio-económicos durante el año. Reconocimiento dirigido a estimular la excelencia y la dedicación en las labores constructivas dentro del territorio.

Asimismo, la brigada constructora número tres de la Empresa de Construcción y Montaje, recibió la bandera de Proeza Laboral por cumplir con la misión de apoyar al oriente del país tras los daños ocasionados por el huracán Melissa.

La celebración del Día del Constructor refuerza la importancia del sector en el desarrollo económico y social del país, pues sus trabajadores son fundamentales en la ampliación y conservación de nuestro patrimonio edificado.