5 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Celebran Día del Constructor en Matanzas

5 de diciembre de 2025 Liz Yanet Rojo Corrales
La celebración del Día del Constructor refuerza la importancia del sector en el desarrollo económico y social del país, pues sus trabajadores son fundamentales en la ampliación y conservación de nuestro patrimonio edificado
La Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas, sede del acto provincial por el Día del Constructor, reunió a trabajadores del gremio con destacada trayectoria laboral en este 2025.
Durante la ceremonia les fue entregada la medalla Armando Mestre, el mártir del sector, a 22 compañeros por dedicar más de 20 y 25 años a esta actividad productiva.
También fueron reconocidas las entidades de la construcción con los mejores resultados socio-económicos durante el año. Reconocimiento dirigido a estimular la excelencia y la dedicación en las labores constructivas dentro del territorio.
Asimismo, la brigada constructora número tres de la Empresa de Construcción y Montaje, recibió la bandera de Proeza Laboral por cumplir con la misión de apoyar al oriente del país tras los daños ocasionados por el huracán Melissa.
