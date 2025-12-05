En defensa de nuestra historia

La Tertulia de la Matanceridad de diciembre cerró el ciclo del año de este hermoso proyecto con un desafío a defender la historia y a los miles de matanceros que con amor y sabiduría contribuyen desde hace siglos a la existencia de la Atenas de Cuba.

Como los nombra el vicepresidente primero de la UNEAC, anfitrión de este espacio, el realizador Leo Ernesto García Ramos, los apasionados de esta ciudad expusieron la importancia de preservar nuestro legado, en esta cita dedicada al Día de la Medicina Latinoamericana; a evocar anécdotas sobre Fidel, en ocasión de su centenario; a destacar el Día de los Locutores y Realizadores de Sonido junto a los aniversarios de las personalidades Rita Martínez y René Quirós.

El museólogo del Palacio de Junco, Reynaldo Cardoso, relató los inicios del primer hospital yumurino, cuya fecha se remonta al siglo 18, el cual contaba con cuatro camas y era de guano; de su ampliación en el siglo 19 por Real Decreto de la Reina, nombrado de esa manera Santa Isabel y San Nicolás, confirmada su ubicación en la barriada de Versalles.

Cardoso enseñó imágenes de la entrada al hospital y de los primeros aparatos portátiles de rayos X, anestesia, fluoroscopía y electrocardiograma, que arribaron en 1946.

Se recordaron figuras cimeras de la Medicina y los lugares donde vivieron. El reconocido arquitecto Ramón Recondo expresó que muchos de estos inmuebles están deteriorados y no existen tarjas que perpetuen su significación, lo cual sería necesario.

A seguidas, García Ramos invitó a la investigadora Gladys Pérez a abordar sus estudios sobre la presencia del Comandante en Jefe en nuestra provincia, lo que le ha motivado a escribir numerosos libros, profundos en documentación escrita y visual. De esa investigación, resalta el libro escrito a mano que se exhibe en el Centro Fidel Castro, de la capital, el cual recoge un análisis de los discursos pronunciados por el Máximo Líder de la Revolución en tierra matancera.

En el momento poético, la escritora Cecilia Soto leyó de su autoría glosas de notable belleza, inspiradas en versos del bardo unionense Fernando García González.

El estudioso Williams González Salazar intervino conminando a los presentes a colaborar con su proyecto, que recogerá la trayectoria de 200 yumurinos de todos los sectores de la sociedad, que han influido desde siglos atrás en la historia de la ciudad.

Llegó entonces el instante de festejar los aniversarios 80 de la connotada profesora Rita Martínez y los 85 de dos fundadores del primer Consejo provincial de Cultura, René Quirós, Premio Nacional de Cultura Comunitaria y la trabajadora Margot Valdés García.

Los presentes disfrutaron de un esbozo de sus fructíferas existencias. Tertulia de la Matanceridad en la UNEAC, que continuará con éxitos el próximo año.