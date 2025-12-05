Matanzas, protagonista de la vigésimo séptima Feria Internacional de Artesanía

Rodríguez Castellanos explicó los detalles de la feria, que tiene como sede el recinto ferial de Línea y 18, en el Vedado capitalino. La inauguración fue hoy 5 de diciembre, dedicada de manera especial al municipio de Varadero por la celebración del 128 aniversario de su fundación.

El organizador matancero destacó la amplia participación local: “En esta ocasión, como bien decía, la feria ocurrirá del 6 al 21 de diciembre…, está dedicada a Matanzas. Contaremos con cuatro stands institucionales, ocho personales de artistas y creadores», entre los que mencionó uno dedicado al Taller de Cerámica de Varadero.

La representación de Matanzas será además relevante en el evento teórico Artesanía, Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible, donde se presentarán tres ponencias clave: una sobre el Corredor Cultural del Río San Juan, otra sobre el componente afrodescendiente en la artesanía matancera y una tercera titulada Cuba por la Ruta de la Seda.

Un momento de especial orgullo será la nominación de tres creadores de la provincia al Premio pỏ la Obra de la Vida: los diseñadores Zenén Calero Medina y María Orozco, y el ảtesano Luis Octavio Hernández Rodríguez.

La feria, que contará también con expositores de varios países de América Latina y Asia, se convierte así en una vitrina excepcional para mostrar al mundo la riqueza, diversidad y talento de la artesanía matancera.