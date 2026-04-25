Construcciones Habytal: tres años como Colectivo Vanguardia Nacional

Por tercer año consecutivo, la mipyme Construcciones Habytal recibió la condición de Colectivo Vanguardia Nacional, un reconocimiento a su labor sostenida en los barrios en transformación, así como en obras vinculadas a los sectores de la Salud y la Educación.

Su director, Javier Gómez Pérez, destacó que este resultado implica también un mayor compromiso:

“Este es un colectivo que alcanza nuevamente la condición de Vanguardia Nacional, ya por tercer año consecutivo. Es un reconocimiento que nos compromete aún más, sobre todo porque nuestro trabajo se centra en los barrios en transformación”.

La entidad mantiene un marcado perfil social. Toda su capacidad constructiva se pone en función de prioridades del territorio, en estrecha articulación con el programa de gobierno.

Entre las principales inversiones ejecutadas Gómez Pérez mencionó acciones en el sector de la Salud en varios municipios matanceros, entre ellos Unión de Reyes, la cabecera provincial y Ciénaga de Zapata.

Asimismo, resaltó su participación en programas comunitarios como el mejoramiento de zonas aledañas al río San Juan, donde recientemente entregaron un acceso vial para la comunidad.

De forma paralela, el colectivo mantiene el apadrinamiento de la sala B del hospital infantil, una responsabilidad que asumen de manera sistemática como parte de su compromiso social.

“El trabajo de nuestro colectivo está enfocado en los programas de la vivienda, en los barrios y en el sector educacional, que son pilares esenciales para el desarrollo local”, subrayó.

En cuanto a los desafíos actuales, el directivo reconoció el impacto de las limitaciones materiales:

“Somos una organización que ha sufrido de manera directa los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos a Cuba. La falta de acero, cemento y combustible incide en los programas de desarrollo comunitario. Podríamos haber hecho mucho más en los barrios de no existir estas restricciones”.

No obstante, aseguró que la respuesta ha sido buscar soluciones desde la propia comunidad:

“No nos hemos detenido. Hemos tenido que innovar, recurrir a alternativas locales, como la producción de bloques en las comunidades, para poder cumplir con los compromisos sociales que asumimos”.

A pesar de las dificultades, Construcciones Habytal mantiene su proyección de trabajo centrada en el bienestar de la población, apostando por la transformación de los barrios y el fortalecimiento de los servicios esenciales.