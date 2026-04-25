25 de abril de 2026

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Inicia en Matanzas proceso de ingreso a la Educación Superior (audios)

25 de abril de 2026 Yovana Baró Álvarez
Por decisión del Ministerio de Educación Superior (MES) los exámenes de ingreso correspondientes al curso 2026- 2027, originalmente previstos para realizarse en mayo, se pospusieron para junio próximo
Con el llenado de las boletas de solicitud de carreras inició oficialmente desde el pasado lunes en esta occidental  provincia el proceso de ingreso a la Educación Superior, diseñado para  los estudiantes de duodécimo grado.
«Este es un paso esencial para asegurar la vida académica de los alumnos y por eso cuentan con la orientación de sus profesores y el apoyo de sus familias», según destaca en entrevista concedida a Radio 26  la educadora Sandra Ramos Rodríguez, subdirectora docente del Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) José Luis Dubrocq, de la localidad cabecera, al referirse a la marcha de este proceso en el centro.
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La representante del Consejo de Dirección del IPU yumurino aseguró que el centro implementó como objetivo estratégico un plan de acciones para intensificar en esta etapa final el entrenamiento de los estudiantes del grado 12, con miras a los exámenes de ingreso a efectuarse en junio venidero.
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De igual manera en el resto de los centros de este nivel educativo en el territorio se refuerza por estos días la preparación de sus alumnos con horarios extendidos, la atención diferenciada y personalizada con aquellos que lo necesiten en la sesión de la tarde, según las posibilidades de transportación en cada municipio, y el repaso intensivo de las asignaturas básicas, con énfasis en Matemáticas
Por decisión del Ministerio de Educación Superior (MES) los exámenes de ingreso correspondientes al curso 2026- 2027, originalmente previstos para realizarse en mayo, se pospusieron para junio próximo debido al complejo contexto del país y con el fin de brindar más tiempo de preparación para estudiantes y aspirantes.
Desde el inicio del actual curso escolar se cumple también con  la estrategia de formación vocacional y orientación profesional, en estrecha relación  con la Universidad de Matanzas y sus sedes municipales. con actividades de Puertas Abiertas e intercambios con especialistas y académicos en los propios centros docentes, mantenidos a pesar de la contingencia electroenergética.

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