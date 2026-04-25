25 de abril de 2026

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Luna de miel de electricidad

25 de abril de 2026 Enrique Tirse Hernández
Las provincias tienen características distintas: algunos circuitos están protegidos, otros son "no apagables" y otros sí. Si una zona tiene más circuitos protegidos, los apagones recaen con mayor fuerza en los sectores restantes
Con la llegada a Cuba del barco ruso con cien mil toneladas de petróleo —donadas por el hermano país— se ha observado una mejoría en la generación eléctrica. Sin embargo, este alivio solo durará hasta finales del mes actual.
Para mantener la estabilidad energética, el país necesita recibir ocho barcos mensuales de combustible. Recordemos que antes de este envío, Cuba llevaba cuatro meses sin recibir petróleo ni sus derivados.
Las autoridades cubanas continúan gestionando nuevos suministros, una tarea difícil debido al recrudecimiento del bloqueo energético.
Junto a la insuficiente generación de electricidad, persisten los molestos apagones, interrupciones que son difíciles de planificar y que generan malestar en la población.
Muchos consumidores exigen una programación más equitativa de los cortes, incluso por circuitos o provincias. Sobre este tema, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó en la Mesa Redonda por qué esto resulta prácticamente imposible.
El despacho nacional evalúa múltiples variables: demanda, capacidad de generación, estado de las plantas eléctricas, combustible disponible y otros factores. A partir de ahí, se determina la carga de apagones por provincia.
Cada territorio, a su vez, decide qué circuitos desconectar. No es una decisión centralizada, lo que puede generar diferencias en la distribución.
Las provincias tienen características distintas: algunos circuitos están protegidos, otros son «no apagables» y otros sí. Si una zona tiene más circuitos protegidos, los apagones recaen con mayor fuerza en los sectores restantes.
Aunque existen fórmulas —e incluso inteligencia artificial— para planificar los cortes, la realidad supera cualquier programa. Fallos imprevistos en plantas generadoras, por ejemplo, alteran cualquier pronóstico.
Esta situación, molesta e inconveniente para la población, sigue siendo un desafío diario. El Ministerio de Energía y Minas trabaja para minimizar las anomalías, pero la escasez de combustible limita sus opciones.

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