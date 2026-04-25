Exhiben nueva obra del Museo de las Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana

La pieza número 27 del Museo de las Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana se inauguró este martes durante el Espacio Luz, en la Casa de la Memoria Escénica.

Se trata de la interpretación del artista visual y actor Adam Rodríguez Falcón a partir de la lectura de Charlotte Corday, poema dramático, obra que lleva la firma de Nara Mansur Cao, quien expresó su gratitud por la oportunidad de que Charlotte Corday trascienda el teatro y ahora tenga una presencia visual en un espacio dedicado a la memoria escénica.

La autora compartió que “me gusta mucho que las mujeres, los personajes de la historia y del mito, puedan ser reinsertados en nuestra tradición, en nuestra manera de pensar el teatro.

“Los personajes de mis obras, aunque vienen de otras tradiciones, los podemos llenar de significado desde nuestra propia cultura, desde nuestro modo de ver y sentir. Me emociona ver cómo los personajes del teatro, que a veces parecen estar en los libros o en las páginas, ahora habitan otros espacios, otros materiales, y conviven con la comunidad, generando nuevas miradas y gestos”.

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Durante la jornada, que sirvió también como homenaje a los dramaturgos que han fallecido recientemente cuyas obras están expuestas en el Museo: Gilberto Subiaurt, Gerardo Fulleda León, Cristina Rebull y Salvador Lemis, los presentes disfrutaron de un fragmento del espectáculo por las actrices Sheila Castellanos y Sheila Díaz, de Teatro La Chinche, dirigido por Lizette Silverio Valdés.

Igualmente se desarrolló un conversatorio que ahondó en la relación de la obra escultórica y la teatral, a partir de las intervenciones del poeta, periodista y narrador Pablo G, Lleonart, especialista de la Casa de la Memoria Escénica y el dramaturgo, escritor y crítico Ulises Rodríguez Febles, director de la institución sita en la céntrica calle Milanés, en la ciudad yumurina, y la experiencia de las jóvenes actrices al enfrentar la representación escénica y el proceso creativo del autor de la pieza.

Asimismo, mediante un audiovisual, Nara Mansur, autora del texto en 2002, agradeció la posibilidad de que el personaje de Charlotte Corday trascienda el espacio teatral para coexistir ahora desde la visualidad en un sitio especial como la Casa de la Memoria Escénica.

“Al Museo le van quedando pendientes obras de otros dramaturgos importantísimos de la escena matancera y cubana, pero esta debe ser la penúltima pieza porque ya no existen vacíos ni en las paredes, ni en el techo, ni en el suelo para ubicar nuevas”, explicó Rodríguez Febles.

Norge Céspedes Díaz, escritor, editor, periodista y especialista del lugar donde se protege y difunde parte importante del patrimonio artístico (no solo escénico) de Cuba, tuvo a su cargo la inauguración de dos muestras: una con caricaturas de Gustavo Prado, «Pitín», y otra perteneciente al Fondo Freddy Artiles, con un programa de mano de la comedia costumbrista Ya no me dueles Luna, una reseña del espectáculo y fotografías.

En el encuentro, la directora del Archivo Histórico provincial, Yanet Perdomo Rodríguez, donó a la Casa de la Memoria Escénica elementos que contribuyen a la identificación y conservación de los fondos documentales y recibió a nombre de su colectivo el Libro del Donante.

El momento fue propicio para la donación del Premio Brene de Gilberto Subiaurt a la institución por Miriam Muñoz Benítez, actriz, directora de Teatro Icarón, Premio Nacional de Teatro.

Como colofón del Espacio Luz, dedicado a los diez años del Museo de las Esculturas en Madera de la Dramaturgia Cubana, se proyectó un fragmento de una película del fondo Pérez Prado.