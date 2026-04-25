Un repaso a las tres primeras Ligas Élites del Béisbol Cubano

A pocos días del inicio de la Cuarta Liga Élite del Béisbol Cubano, recordemos gran parte de lo ocurrido en las tres primeras versiones de estos certámenes.

La primera comenzó el 22 de octubre de 2022 y no el 8 como estaba programado debido a la llegada tarde a Cuba de los uniformes de los equipos.

Ese día 22 hubo tres juegos, aunque el oficial de inauguración fue en el estadio Latinoamericano donde Agricultores superó a Portuarios 6 carreras por 4 en 10 entradas. El primer hit lo conectó Raiko Santos, de Agricultores, en el inning de apertura y fue un jonrón con el que anotó e impulsó las iniciales de estos eventos.

El juego lo decidió Rafael Viñales con jonrón con dos corredores en bases en el décimo episodio, ante el relevista Adrián Sosa.

En el Cristóbal Labra, de Isla de la Juventud, jugaron también 10 entradas los conjuntos de Tabacaleros –ganador 3 por 2–, y Centrales. El otro encuentro fue en el Calixto García, de Holguín, en el que Ganaderos se impuso 1 por cero a Cafetaleros, por jonrón de Yordanis Samòn, lechada a dos manos entre Joan Socarras y Yankiel Mauri.

Esos nombres de selecciones quedaron abolidos a partir del segundo campeonato, cuando jugaron los seis equipos clasificados del certamen nacional. Esta Liga la ganó Agricultores, dirigido por Carlos Martí, quien alcanzó su quinto triunfo al frente de un equipo. El éxito se extendió al séptimo juego, ocasión número 9 en que esto sucede. Fue un torneo sumamente ofensivo.

Para la Segunda Liga Èlite (2023-2024) clasificaron los equipos de Matanzas, Artemisa, Industriales, Las Tunas, Santiago de Cuba y Sancti Spiritus. Luego de una tensa etapa competitiva, los dos últimos equipos quedaron fuera de la etapa final.

En las semifinales Matanzas tuvo de rival a Las Tunas, ante el que salió airoso en 4 de los 6 juegos celebrados. De esos éxitos, dos correspondieron al zurdo Yoannis Yera.

Fue un formidable torneo para los Cocodrilos de Matanzas, inspirados en el juego de Yurisbel Gracial, Yordanis Samòn (refuerzo), Eduardo Blanco, Yadir Dreke, Ariel Sánchez -arribó a la cifra de 2 mil hits-, Arruebarruena, Noroña, Andrys Pérez, junto a los lanzadores Yera (3 triunfos sin derrotas en la final), Frank Luis Medina (refuerzo que ganó un choque y salvó 3), Eriel Carrillo y Noelvis Entenza, entre los más notorios.

En la discusión de la final el rival de los matanceros fue Artemisa, vencedor 4 a 1 de Industriales. En esa fase decisiva los muchachos dirigidos por Armando Ferrer mantuvieron su juego impecable para erigirse campeones por 4 juegos a 2. Era el primer triunfo de un equipo con el nombre de Matanzas en un torneo selectivo o élite en la historia de nuestras Series Nacionales.

El cierre del torneo no pudo ser mejor, cuando se desarrolló del 28 de enero al 2 de febrero de 2024 una Serie de Estrellas Internacionales con la presencia de equipos de México y Venezuela junto a la Selección con los mejores jugadores de los equipos

perdedores y el Matanzas campeón.

En horas de la mañana el espectáculo comenzó a las 10:00, cuando midieron fuerzas los niños de las Pequeñas Ligas de Matanzas y San Antonio de los Baños. Ante una concurrencia que llenó el Beisbolito, de la Playa, los yumurinos ganaron 11 carreras por 1.

Entre los mayores, a las 2:00 de la tarde en el Victoria de Girón la Selección derrotó a México 10 por cero y en horas de la noche Matanzas superó a Venezuela 9 por 4, con Eriel Carrillo en el box, jonrón de Samòn y bateo oportuno del refuerzo Alexander Pozo, de 4-3 con par de dobletes.

En la segunda fecha tuvimos el Derby de jonrones que ganó el venezolano José Tello con nueve batazos sacados del parque. México le ganó a Matanzas 4 por 1 y la Selección se impuso a Venezuela.

Estos choques se efectuaron para buscar el pareo de la final. En semifinales Matanzas se impuso 10 por cero a Venezuela y la Selección a México, con marcador de 8 por 7.

Por el título los Cocodrilos ganaron a la Selección 12 por 2, nockout en 5 entradas (todos los juegos fueron acordados a 7 capítulos) para coronarse una vez más en la temporada.

Para la Liga Élite del pasado año Matanzas no clasificó, por lo que no pudo defender su título. Los conjuntos participantes fueron Ciego de Ávila, Las Tunas, Industriales, Pinar del Río, Santiago de Cuba y Granma. Los avileños, bien reforzados, ganaron en semifinales a Industriales por 4 juegos a 1 y en la final barrieron en 4 desafíos a Las Tunas.

La IV Liga Élite comenzará el venidero 2 de mayo con la presencia de los equipos Matanzas, actual campeón nacional, Las Tunas, Holguín, Industriales, Mayabeque y Artemisa. ¡Qué gane el mejor!