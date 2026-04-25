Jornada aniversario de Ediciones Vigía

Se festejó además por el Casal Catalán Gener y Guiteras la fecha de Sant Jordi, santo catalán con una historia basada en leyendas de príncipes y dragones, que narró Loreley ante el auditorio.

La música se adueñó del espacio con la actuación de la agrupación Gama que interpretó piezas antológicas cubanas.

Igualmente, el amor reinó en la casona de la plaza fundacional de la ciudad al convocar la invitada a los poetas Luis Lexandel Pita, con más de 20 premios nacionales e internacionales; Agustina Ponce y sus poemas al entorno; Eduardo Daniel en su visión de la mujer enamorada; Cecilia Soto con décimas lejanas en el tiempo; José Germán y sus versos entrecruzados de leyendas catalanas; y Sule Guerra en un canto a la paz

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También llegaron los cuentos con la actriz Fara Madrigal mediante ensoñaciones sobre los místicos colibríes y la exaltación a los valores humanos.

Presentes directivos del Centro de Promoción Literaria José Jacinto Milanés y del Casal Catalán matancero. Una jornada donde la paz voló por los salones hasta posarse en el quinqué que simboliza a la prestigiosa editorial yumurina.