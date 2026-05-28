Desarrollo sostenible de una comunidad rural de Jovellanos (final)

Dentro de las problemáticas más acuciantes identificadas en las primeras observaciones externas realizadas a la entrada de la comunidad están: la acumulación de basura, la falta de alumbrado público, la imagen deteriorada de las viviendas, el mal estado de los viales, áreas con arbustos, plantas parásitas y no deseadas que afean el entorno de la comunidad, problemas de abasto de agua, falta de mantenimiento en las líneas eléctricas, que provoca bajo voltaje, mujeres con más de tres hijos desempleadas, dìficultades con el transporte para el traslado de los niños a la escuela y no cuentan con punto de venta de productos agrícolas.

Este primer acercamiento fue corroborado por los habitantes de la comunidad Aguilar mediante una encuesta, así como por otros datos generados mediante otras técnicas de investigación social.

El estudio está ubicado en la finca El Edén, en la comunidad rural de Aguilar, Consejo Popular Luisa, municipio Jovellanos. Entonces, la idea del proyecto de desarrollo local se enfoca en la producción y comercialización de una amplia gama de cultivos y productos agropecuarios, con el objetivo de fomentar la autosuficiencia alimentaria, generar empleo y promover el desarrollo sostenible en nuestra comunidad.

Desarrollo sostenible que se materializa a través de la diversificación de cultivos, que incluye plátanos, aguacate; frutas como mango, guanábana, fruta bomba, piña; viandas como yuca, calabaza y boniato, así como hortalizas frescas tales como quimbombó, lechuga, zanahoria, remolacha, pepino, tomate, habichuela, etc. Ello busca solventar la demanda local y contribuir al bienestar de los habitantes de Jovellanos.

Además, el proyecto contempla la cría de animales para la producción de carnes de ganado menor: conejo, carnero y cerdo, aves de corral, huevos, embutidos y sus derivados. La cría de pescado: tilapia roja, tilapia, claria y otros. Así como la elaboración de jugos naturales y pulpas de frutas de mango, tamarindo, guayaba, fruta bomba, guanábana, piña, uva, etc.; de encurtidos en vinagre y aceite vegetal y puré de tomate.

Para complementar las actividades productivas se producirá forraje animal para el autoconsumo y la comercialización en dependencia de la disponibilidad de este, asegurando así un enfoque integral en la actividad agropecuaria local.

Esta integración de actividades agropecuarias, no solo enriquecerá la oferta alimentaria de la región, sino que también impulsará la economía local al crear nuevas fuentes de ingreso. Este espacio productivo servirá como un punto de encuentro para la comunidad, reflejo de buenas prácticas y promoverá el consumo de productos locales y frescos.

El proyecto para el desarrollo de la producción de alimentos necesitará tractores para el desempeño de sus actividades y realizará las acciones necesarias que permitirán minimizar el uso de recursos y tecnología agropecuaria, beneficiando a los agricultores locales.

Ing. Danays Rives Alvarez. Ingeniera Agrónoma. Maestrante

Asesor: Dr. Osvaldo Manuel Alvarez Torres. Profesor Titular y Consultante