En Colón la EMBER supera desafíos con creatividad y dedicación

COLóN.- En la Unidad Empresarial de Base (UEB) Colón, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) de Matanzas, el espíritu de superación y la creatividad han sido clave para seguir adelante en medio de condiciones difíciles.

Frente a la obsolescencia de su maquinaria y la falta de piezas de repuesto, el colectivo ha demostrado que con ingenio y trabajo en equipo es posible seguir produciendo.

En esta ocasión lograron reparar y mejorar la máquina retractiladora, encargada de unir las botellas de vino y otros productos mediante un nailon fino para su protección durante el envasado.

Maikel Trujillo Coromino, director de la UEB, explicó que recuperaron cuatro resistencias, piezas que ya no existen en el mercado debido al envejecimiento de la máquina. Gracias a esta intervención, el equipo ha recuperado su funcionalidad, alcanzando propiedades similares a las de años anteriores.

Aunque no fue posible cuantificar el ahorro en divisas, ya que la maquinaria y sus piezas ya no se fabrican, este logro representa un avance significativo para la unidad. Además, la UEB Colón ha dado un paso más allá al conformar una brigada de mantenimiento integrada por jóvenes de la zona. Estos nuevos trabajadores, llenos de entusiasmo, iniciativa y deseos de trabajar, han propuesto la creación de una mini industria dentro de la unidad.

Con equipos ya acopiados, esta iniciativa no solo beneficiará la alimentación de los trabajadores, sino que también permitirá la venta de productos a vecinos del área. El proyecto forma parte del llamado a la diversificación y es un ejemplo de cómo el trabajo colectivo y la motivación pueden derribar barreras.

La UEB Colón ha demostrado que, cuando hay voluntad, se encuentran soluciones. Su historia es un testimonio de que un colectivo unido y estimulado puede desarrollar iniciativas que marcan la diferencia.