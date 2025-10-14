Estudiantes betancourenses colaboran en pesquisas ante situación epidemiológica

PEDRO BETANCOURT.- Ante la compleja situación epidemiológica existente en este municipio, estudiantes de la escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera se incorporaron activamente a las pesquisas comunitarias, como parte de una estrategia intersectorial que busca contener la propagación de arbovirosis en el territorio.

Según explicó Taimí García Cartaya, directora de la institución, las acciones incluyen la identificación de síntomas y la capacitación de la población respecto a las medidas de prevención, así como el reporte de casos febriles, en correspondencia con el diagnóstico temprano y el seguimiento epidemiológico.

García Cartaya agregó que esta iniciativa, coordinada con las autoridades sanitarias locales, en un contexto que demanda vigilancia constante y respuesta rápida, permite que estos jóvenes apliquen conocimientos técnicos en función de la sanidad colectiva, fortaleciendo su formación cívica y profesional.

La cercanía de la instalación educativa al vertedero existente en el barrio conocido como El Maní, en la circunscripción 36 del poblado, sitúa al centro en un entorno marcado por riesgos sanitarios y deterioro ambiental. En esa instancia la labor de estos educandos trasciende lo académico y se convierte en un gesto de compromiso con la salud y el bienestar de su comunidad.