Silbido que despierta la universidad

Aunque no posee las condiciones que quisiéramos, sobre todo teniendo en cuenta su razón se ser, no es un tren cualquiera. Es el latido constante de una ciudad que respira conocimiento, esfuerzo y esperanza.

Como ministro de Transporte, pero también como hijo de esta tierra, me honra profundamente hablar de este servicio. Nací en Santa Clara, y mi padre, un hombre del magisterio, dedicó su vida a formar generaciones en esa misma universidad. Recuerdo sus historias sobre estudiantes que llegaban desde los rincones más humildes de la provincia, con libros bajo el brazo y el corazón lleno de futuro. Hoy, ese espíritu sigue vivo en cada vagón.

El tren universitario realiza tres recorridos diarios, sincronizados con los horarios académicos. Cada viaje es una pequeña procesión de juventud: cuatro vagones que se llenan de risas, apuntes, meriendas compartidas y debates improvisados. No hay mejor aula que ese trayecto, donde la diversidad de ideas y acentos se mezcla con el paisaje villaclareño.

Hemos trabajado para mantener este servicio de la mejor manera posible, a pesar de los desafíos logísticos porque en este ministerio entendemos que el transporte no es solo movimiento: es acceso, es equidad, es futuro.

Nos vemos, espero pronto, en el andén.

Por: Eduardo Rodríguez Dávila.

(Cubadebate/Tomado del FB del autor)