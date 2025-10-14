Confeccionadas en Matanzas libretas de abastecimiento del venidero año

Desde la Dirección provincial de Comercio en Matanzas informan que ya se encuentran confeccionadas las libretas de abastecimiento para la comercialización de los productos de la canasta familiar normada.

Micherka Rodríguez, directora de la Oficina de Registro del Consumidor en la provincia, aseguró que en los almacenes de la Empresa Universal se encuentran las 280 mil libretas confeccionadas por la Unidad Poligráfica de nuestro territorio.

Se espera, según la fuente consultada, que a mediano plazo comience el traslado de las libretas de las 252 mil unidades hacia las diferentes Oficodas del territorio.

A partir del venidero 20 de diciembre, precisa Micherka Rodríguez, comenzarían su entrega en las unidades minoristas de los trece municipios de la provincia.

La entrega de este documento se hará de manera gratuita.

Por Arnaldo Mirabal