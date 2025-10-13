Transtur llega a los 45 años

Hombres y mujeres de la renta de auto para el turismo en Matanzas se reunieron en matutino especial para recordar los 45 años de la creación de Transtur, grupo empresarial al que pertenece la sucursal Cubacar Varadero.

Los trabajadores hicieron una pausa en sus funciones habituales para ratificar el compromiso de elevar la calidad en la prestación de los servicios, la profesionalidad y los ingresos de esta Unidad Empresarial de Base, prestataria imprescindible de la industria del ocio en un destino tan relevante como el balneario.

Para Enrique Hernández, secretario general del buró sindical, la fecha entraña un significado especial. Es, además, dijo, “un reto para los trabajadores y la dirección, para seguir manteniendo el prestigio que hemos ganado, seguir elevando nuestra responsabilidad social de apoyo en cuantas tareas se necesiten y continuar recaudando la divisa que tanto se necesita para la economía del país y el pueblo”.

Cubacar saluda la fecha con contribuciones importantes al presupuesto del Estado, beneficio de pago de utilidades al colectivo y satisfecho completamente el aporte y la cuota sindical.

El grupo empresarial Transtur, transportista líder de la industria turística cubana, nació el 13 de octubre de 1980.

Transtur S.A posee el certificado de Calidad por las Normas NC ISO 9001: 2015, y cuenta con una sólida red de 17 sucursales y más de 200 oficinas de venta en el país, todo ello soportado por un cuidadoso sistema de servicios para garantizar seguridad y comodidad.

“Son 45 años creando experiencias inolvidables, conectando al mundo con la belleza de nuestra isla y llevando a los viajeros a descubrir destinos soñados. Gracias a nuestro dedicado equipo, a nuestros partners y, por supuesto, a cada viajero que ha confiado en nosotros. Este aniversario es tan ustedes como nuestro”, publicó en su red social de Facebook el grupo empresarial Transtur.

La sucursal Cubacar Varadero festejó este nuevo aniversario de Transtur con la alegría de ser Premio Provincial de Medio Ambiente, máxima distinción que se otorga a instituciones que hayan contribuido notablemente a la prevención, solución o mitigación de problemas ambientales.

Fotos: De la Autora