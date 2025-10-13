13 de octubre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Consagran a Juan Guiteras Gener homenaje en Matanzas (+fotos)

13 de octubre de 2025 Odalys Oriol Miranda Suárez
La jornada científica sesionó en el Museo de las Personas Esclavizadas, contó con la presencia de las autoridades del municipio y el historiador de la Ciudad, disertó sobre los aportes de Guiteras Gener al desarrollo del sistema sanitario del país.

Al eminente salubrista y patriota cubano, Juan Guiteras Gener se dedicó un panel en el Evento Atenas, de la filial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en Matanzas para la defensa de la historia local.

La jornada científica sesionó en el Museo de las Personas Esclavizadas, contó con la presencia de las autoridades del municipio y el historiador de la Ciudad, disertó sobre los aportes de Guiteras Gener al desarrollo del sistema sanitario del país.

Uno de los grandes de la medicina mundial, electo presidente de la Junta Nacional en 1925, destacó por su contribución al servicio de la Patria, la verdad y la unidad de los profesionales de esa ciencia.

Juan Guiteras Gener da nombre a la Universidad de Ciencias Medicas de la provincia y una de las personalidades que más influyeron en la conformación de la matanceridad.

Más entradas

Matanzas resulta premiada en Forum Nacional del Comercio

13 de octubre de 2025 Redacción Radio26

Celebran jornada por el Día del Trabajador Bancario en Matanzas

13 de octubre de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Distingue Matanzas a personalidades e instituciones en su aniversario 332

13 de octubre de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *