Consagran a Juan Guiteras Gener homenaje en Matanzas (+fotos)

Al eminente salubrista y patriota cubano, Juan Guiteras Gener se dedicó un panel en el Evento Atenas, de la filial de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en Matanzas para la defensa de la historia local.

La jornada científica sesionó en el Museo de las Personas Esclavizadas, contó con la presencia de las autoridades del municipio y el historiador de la Ciudad, disertó sobre los aportes de Guiteras Gener al desarrollo del sistema sanitario del país.

Uno de los grandes de la medicina mundial, electo presidente de la Junta Nacional en 1925, destacó por su contribución al servicio de la Patria, la verdad y la unidad de los profesionales de esa ciencia.

Juan Guiteras Gener da nombre a la Universidad de Ciencias Medicas de la provincia y una de las personalidades que más influyeron en la conformación de la matanceridad.