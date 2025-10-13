Matanzas resulta premiada en Forum Nacional del Comercio

Dos ponencias desarrolladas por jóvenes de la provincia de Matanzas alcanzaron la categoría relevante en el más reciente Forum Nacional de Ciencia y Técnica del Comercio, evento donde se presentó medio centenar de investigaciones de todo el país.

Dianelis Borjas Pérez, integrante de la representación matancera, compartió los resultados de una investigación, que bajo el título Soluciones Tecnológicas Aplicadas a la UEB Enfrigo Matanzas, analiza las alternativas que se pueden diseñar para la recuperación de la capacidad de frío de esta importante entidad.

En el trabajo presentado, que comparte autoría con Jorge Taboada, la joven diseñó una propuesta para rescatar las tuberías de amoniaco que dote a este centro de mayor vitalidad para el almacenaje de productos que requieren enfriamiento para su conservación.

Borjas Pérez es Líder de la ruta joven del Comercio en la provincia y se desempeña además como Especialista de Logística de Almacenes en la Dirección provincial de Comercio.

El jurado también determinó otorgar la categoría de Relevante al trabajo presentado por Lisandra Santana, administradora de la UEB Pergomar, que mostró una Estrategia para incrementar los ingresos desde el diseño de diferentes modalidades de servicio a la población como la ventas para llevar, a domicilio y ventas móviles.

Este evento auspiciado por el Ministerio de Comercio Interior tiene como objetivo fomentar la innovación en el sector del comercio que permitan crear respuestas oportunas a múltiples problemáticas siempre aplicando el saber científico.

En cinco comisiones creadas, el evento sesionó durante dos jornadas donde se debatiera sobre la importancia del marketing y la comunicación, el desarrollo de productos de la gastronomía y los servicios entre otras temáticas.

La delegación matancera estuvo compuesta por seis integrantes con investigaciones de gran valor para el perfeccionamiento del Comercio en la provincia.

✍️ Por: Arnaldo Mirabal