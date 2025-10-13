Celebran jornada por el Día del Trabajador Bancario en Matanzas

Este 13 de octubre la banca cubana celebra el 65 aniversario de su nacionalización, fecha que marca además el Día del Trabajador Bancario. La jornada, que comenzó el 1ro. de octubre en curso y se extenderá hasta el 26 de noviembre venidero, recuerda también el nombramiento del Comandante Ernesto Che Guevara como el primer presidente del Banco Nacional de Cuba, y se desarrolla bajo el lema Cuenta Conmigo.

De acuerdo con la información ofrecida por Ailyn Lozano Lozano, comunicadora del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), los últimos años han sido de intenso trabajo para el sector, con énfasis en la bancarización e informatización de la sociedad, procesos que buscan facilitar la vida de la población.

En este sentido ha crecido considerablemente la emisión de tarjetas magnéticas y matriciales, así como la cantidad de clientes asociados a las distintas plataformas de pago.

Entre las principales transformaciones destacan el impulso de la Banca de Fomento Agrícola, la Banca Verde, la promoción de la educación financiera, el apoyo a los nuevos actores económicos y la atención priorizada al sector de los jubilados y pensionados, en correspondencia con los recientes incrementos de sus ingresos.

Según Lozano Lozano estos avances son resultado del esfuerzo, compromiso y sentido de pertenencia de los trabajadores del sistema bancario, quienes, a pesar de las limitaciones actuales, continúan aportando soluciones y mejorando la calidad del servicio en cada sucursal del país.

Dentro de los resultados más significativos del año sobresale el crecimiento de la cartera de préstamos y el avance del proceso de bancarización, que ha incluido la realización de más de 700 ferias en el país, donde se han entregado más de 570 mil tarjetas magnéticas y 226 mil multibanca, como parte de las acciones para acercar los servicios financieros a la población.

En saludo a esta jornada Bandec desarrolla un plan de actividades que comprende encuentros con la historia, donaciones de sangre, trabajos voluntarios, matutinos especiales, engalanamiento de las instalaciones y ferias comerciales semanales para la entrega de tarjetas.

Además, se impulsa la serie Voces del banco: bancarios que inspiran, dedicada a reconocer las historias de vida de quienes forman parte de esta gran familia.

El acto provincial por el Día del Trabajador Bancario se celebrará este 22 de octubre en el Teatro Sauto, donde serán reconocidos trabajadores entre cinco y más de 40 años de servicio ininterrumpido, como homenaje a su constancia, disciplina y compromiso con la institución.