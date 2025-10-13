Distingue Matanzas a personalidades e instituciones en su aniversario 332

La Asamblea municipal del Poder Popular distinguió en sesión solemne a personalidades e instituciones que han contribuido al desarrollo social, político y cultural del territorio, durante los festejos por el aniversario 332 de la fundación de la Villa de San Carlos y San Severino de Matanzas.

En el acto, el doctor Ercilio Vento Canosa, Historiador de la Ciudad, evocó los valores históricos que distinguen a Matanzas y la identidad de un pueblo caracterizado desde sus orígenes por la rebeldía, la cultura y el amor a su historia.

En el encuentro se otorgó el Símbolo de la Ciudad a figuras e instituciones destacadas como Omara Portuondo, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras y el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

Asimismo, recibieron la condición de Hijos Adoptivos de la Matanzas, quienes, sin haber nacido en esta tierra, han defendido su legado cultural y social: la diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo; la directora del sistema radial matancero Odalys Oriol Miranda; la ex primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio, Teresa Rojas Monzón y la ex presidenta de la Asamblea provincial del Poder Popular, Tania León Silveira.

Por su parte, la distinción más importante de Hijo Ilustre de Matanzas se le entregó al profesor e investigador Alfredo Lauzurica, en reconocimiento a sus más de 63 años dedicados a la docencia y al desarrollo educativo del territorio.

Celebrada en el Salón de los Espejos del emblemático Teatro Sauto, Monumento Nacional, la ceremonia estuvo presidida por las principales autoridades del Poder Popular en el municipio y contó con la presencia de dirigentes del Partido y del Gobierno.