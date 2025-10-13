Trabajadores bancarios matanceros celebran su Día

La fecha constituye una oportunidad para reconocer el papel estratégico de este sector en el desarrollo económico del país, así como para visibilizar el esfuerzo cotidiano de quienes garantizan la estabilidad y el funcionamiento del sistema financiero nacional. La fecha constituye una oportunidad para reconocer el papel estratégico de este sector en el desarrollo económico del país, así como para visibilizar el esfuerzo cotidiano de quienes garantizan la estabilidad y el funcionamiento del sistema financiero nacional.

Así lo refirió a nuestra emisora Ailín Lozano Lozano, especialista en Comunicación y Marketing de la Dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio en Matanzas, quien ensalzó, además, la ética profesional, disciplina, capacidad de adaptación y vocación de servicio que distingue a los trabajadores bancarios cubanos.

Lozano Lozano agregó que las sucursales matanceras arriban a esta nueva jornada de celebraciones con resultados concretos, aprendizajes acumulados, un variado programa de actividades conmemorativas y una voluntad sostenida de elevar la calidad de sus prestaciones al pueblo yumurino.

De igual forma, la especialista subrayó entre los principales desafíos del sistema bancario matancero, la importancia de consolidar la capacitación y confianza ciudadana mediante una actitud proactiva, la ampliación del acceso digital y el perfeccionamiento continuo de los servicios.

En esta jornada de homenaje, las congratulaciones se extienden a quienes, con profesionalismo y entrega, hacen posible el funcionamiento de un sistema financiero más eficiente, inclusivo y atemperado a las necesidades del pueblo. Su labor cotidiana, muchas veces silenciosa, es clave para avanzar hacia una banca moderna, cercana y comprometida con el bienestar colectivo.