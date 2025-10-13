Abandonó Cuba José Daniel Ferrer García, a solicitud de EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba informó hoy sobre la salida del país del ciudadano cubano José Daniel Ferrer García y miembros de su familia, con destino a Estados Unidos (EE.UU.).

La salida, este lunes, se produce tras una solicitud formal del gobierno estadounidense y la aceptación expresa de Ferrer García, en el marco de las formalidades de aplicación y cumplimiento de la ley que existen entre ambos países, precisó el Minrex en un comunicado publicado en su sitio oficial.

Añadió que el Estado cubano reitera su compromiso inquebrantable con la aplicación de la ley, la protección de los derechos de todas las personas, la defensa de nuestra soberanía frente a campañas de descrédito y la preservación de la paz y el orden constitucional.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación, de forma íntegra, el Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Abandona el país José Daniel Ferrer García a solicitud del gobierno de EE. UU.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ciudadano cubano José Daniel Ferrer García, junto a miembros de su familia, ha salido del territorio nacional este13 de octubre de 2025.

La salida, con destino a Estados Unidos, se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García, en el marco de las formalidades de aplicación y cumplimiento de la ley que existen entre ambos países.

Este procedimiento se sustenta en la evaluación exhaustiva por parte de la Fiscalía sobre la situación legal de Ferrer García; el cumplimiento del debido proceso; la consideración de circunstancias específicas del caso y la aplicación de facultades que la ley otorga a las instituciones.

En enero de 2025, se concedió a Ferrer García un beneficio de excarcelación anticipada cuando cumplía una sanción de 4 años y 6 meses de privación de libertad. Ante reiterados quebrantamientos de las obligaciones y requisitos establecidos por el tribunal, recogidos en la Ley de Ejecución Penal y su Reglamento, el beneficio le fue revocado en abril de este año.

Ferrer García permanecía sujeto a la medida cautelar de prisión provisional impuesta por la Fiscalía, al estar imputado por la comisión de un nuevo delito. Una vez concluida la investigación, este órgano, conforme a sus facultades legales, decidió modificar la medida cautelar de prisión provisional.

El Estado cubano reitera su compromiso inquebrantable con la aplicación de la ley; la protección de los derechos de todas las personas; la defensa de nuestra soberanía frente a campañas de descrédito y la preservación de la paz y el orden constitucional.

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba 13 de octubre de 2025