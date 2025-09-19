19 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

En Colón realizan contratación de las producciones agropecuarias de 2026

19 de septiembre de 2025 Redacción Radio26
Entre las producciones a contratar deben confirmarse unas 41 mil 600 toneladas de cultivos varios, alrededor de un millón 600 mil litros de leche y una cifra superior a las 360 toneladas de carne.

El proceso de contratación de las producciones agropecuarias se realiza en Colón, en una primera etapa correspondiente a los dúos creados por funcionarios de la Delegación municipal de la Agricultura y miembros del Consejo de la Administración en intercambio directo con los productor para constatar las potencialidades en fincas y unidades agrícolas.

Los niveles se ajustan a la situación actual en cuanto a la entrada de recursos, combustibles, las afectaciones eléctricas para el empleo de sistemas de riego y la falta de insumos.

Las contrataciones del próximo año exigen objetividad para revertir problemas actuales como los impagos a los productores.

Al proceso de contratación de las producciones agropecuarias se une el inicio de la campaña de etapa de siembra de frío en las 30 bases productivas del territorio.

  • Iris Quintero/ Radio Llanura de Colón

