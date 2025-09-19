En Colón realizan contratación de las producciones agropecuarias de 2026

El proceso de contratación de las producciones agropecuarias se realiza en Colón, en una primera etapa correspondiente a los dúos creados por funcionarios de la Delegación municipal de la Agricultura y miembros del Consejo de la Administración en intercambio directo con los productor para constatar las potencialidades en fincas y unidades agrícolas.

Entre las producciones a contratar deben confirmarse unas 41 mil 600 toneladas de cultivos varios, alrededor de un millón 600 mil litros de leche y una cifra superior a las 360 toneladas de carne.

Los niveles se ajustan a la situación actual en cuanto a la entrada de recursos, combustibles, las afectaciones eléctricas para el empleo de sistemas de riego y la falta de insumos.

Las contrataciones del próximo año exigen objetividad para revertir problemas actuales como los impagos a los productores.

Al proceso de contratación de las producciones agropecuarias se une el inicio de la campaña de etapa de siembra de frío en las 30 bases productivas del territorio.

Iris Quintero/ Radio Llanura de Colón