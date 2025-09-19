De nuevo en los Grammys, la Orquesta Failde de Matanzas

La Orquesta Failde, con el CD Caminando Piango Piango resultó nominada en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional para los Grammy Latinos 2025, en lo que se considera el máximo reconocimiento internacional para este tipo de música.

La Academia Latina de la Grabación escogió además la obra de otros siete artistas o agrupaciones, entre quienes figuran la joven Camila Guevara (Mejor Nueva Artista); e Isaac Delgado (Mejor Álbum de Salsa) por Mira Como Vengo; mientras en Mejor Álbum de Jazz Latino compite la obra Luces y Sombras, del trío Iván Melon Lewis.

También concursarán los álbumes Bingo, de Alain Pérez, e Ilusión Óptica, de Pedrito Martínez, en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo; igual que en el apartado de Mejor Álbum Instrumental representan al país Alma en Cuba, de Ariel Brínguez e Iván Melon Lewis; y Havana Meets Harlem, de Harlem Quartet con Aldo López Gavilán, informó el Instituto Cubano de la Música quien felicitó a otros cubanos radicados en otros países.

Este año, el galardón se otorgará en 60 categorías. Además, cabe mencionar que al Proceso de Premiación de los Latin GRAMMY 2025 se agregó una nueva área (Medios Visuales) y dos categorias nuevas: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser nuevas y contener un 60 porciento como mínimo en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.

La 26. Entrega Anual del Latin GRAMMY se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025, en el estadounidense Grand Garden Arena, de Las Vegas.