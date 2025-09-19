19 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Reconocen integralidad del Sindicato de Energía y Minas en Matanzas

19 de septiembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán
El resultado se dio a conocer en el acto central por la fecha fundacional del SNTEM, donde recibieron igual condición los territorios de Holguín y La Habana, y se presentara la convocatoria a la Tercera Conferencia Nacional.

La provincia de Matanzas fue reconocida como integral en la emulación por el aniversario 12 de la constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas (SNTEM), organización nacida con este nombre el 18 de septiembre de 2013.

Yanlys Yanet Durán Gómez, secretaria general del Buró Provincial  del SNTEM en predios matanceros, aseguró que nos sentirnos honrados con la entrega sin par de los hombres y mujeres de un sector acostumbrado a desafiar cotidianamente circunstancias complicadas, crisis, eventos meteorológicos y un obstáculo tan grande como el bloqueo de los Estados Unidos.

Dijo que a esos desafíos se sobreponen los más de 5 mil 600 afiliados matanceros, liderados por la capacidad y el talento de los mil 283  innovadores, que sostienen los procesos productivos en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en la Empresa de Perforación y Reparación Capital de Pozos de Petróleo y Gas, Empercap, o en la planta Energás Varadero.
Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la Central del Trabajadores de Cuba en Matanzas felicitó a los trabajadores y afiliados del SNTEM en una provincia como esta, esencial en la producción petrolera y generación eléctrica en el país.

Foto: Tomada del Facebook de Yanlys Yanet Durán.

