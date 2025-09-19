Reconocen integralidad del Sindicato de Energía y Minas en Matanzas

La provincia de Matanzas fue reconocida como integral en la emulación por el aniversario 12 de la constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas (SNTEM), organización nacida con este nombre el 18 de septiembre de 2013.

loEl resultado se dio a conocer en el acto central por la fecha fundacional del SNTEM, donde recibieron igual condición los territorios de Holguín y La Habana, y se presentara la convocatoria a la Tercera Conferencia Nacional.

Yanlys Yanet Durán Gómez, secretaria general del Buró Provincial del SNTEM en predios matanceros, aseguró que nos sentirnos honrados con la entrega sin par de los hombres y mujeres de un sector acostumbrado a desafiar cotidianamente circunstancias complicadas, crisis, eventos meteorológicos y un obstáculo tan grande como el bloqueo de los Estados Unidos.

Dijo que a esos desafíos se sobreponen los más de 5 mil 600 afiliados matanceros, liderados por la capacidad y el talento de los mil 283 innovadores, que sostienen los procesos productivos en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en la Empresa de Perforación y Reparación Capital de Pozos de Petróleo y Gas, Empercap, o en la planta Energás Varadero.

Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la Central del Trabajadores de Cuba en Matanzas felicitó a los trabajadores y afiliados del SNTEM en una provincia como esta, esencial en la producción petrolera y generación eléctrica en el país.

Foto: Tomada del Facebook de Yanlys Yanet Durán.