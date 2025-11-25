25 de noviembre de 2025

Energás Varadero marcha

Las limitaciones para ofrecer una mayor potencia, por encima de los 90 MW, obedecen a la disponibilidad de gas acompañante del petróleo que les sirve la empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro

Empresa mixta Energas, Boca de Jaruco. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Tras la inspección boroscópica de rutina a la turbina uno a fin de detectar problemas internos, el proyecto Energás Varadero sincronizó al sistema electroenergético nacional en la tarde de este lunes, con el aporte de  30 MegaWatts.

El ingeniero Julio Betancourt, director de la industria, comentó que la instalación genera en la actualidad alrededor de 90 MegaWatts al SEN, de tal forma que  destina 30 MW en función del mantenimiento de la frecuencia.

Precisó el especialista que el área de producción de azufre de Energás Varadero, de importancia para la producción de ácido sulfúrico en la empresa Rayonitro, se interviene, aunque precisó, continúan produciendo pequeñas partidas de gas licuado del petróleo y solventes como la nafta, remanentes del proceso de limpieza del gas acompañante del petróleo.

Las limitaciones para ofrecer una mayor potencia, por encima de los 90 MW, obedecen a la disponibilidad de gas acompañante del petróleo que les sirve la empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro, un volumen fijado en apenas dos tercios de la capacidad de generación.

