Inició en Matanzas campaña de siembra de frío 2025-2026

Correspondiente al período 2025-2026 inició este doce de septiembre la campaña de siembra de frío en nuestra occidental provincia de Matanzas.

Desde los predios de la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin del municipio de Jovellanos y ante las principales autoridades partidistas y gubernamentales de la provincia y el territorio sede, los representantes de las diferentes bases productivas entregaron sus respectivos compromisos a la Dirección de la Agricultura y a la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP) todo como parte de la firme decisión de cumplir con las metas y tareas propuestas para la actual campaña, la cual se dedica al Centenario del Natalicio del Líder Histórico de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En las palabras de Yuri Enrique Rivera Inda, director de la “Lenin” no faltó el compromiso del sector agrícola en diversificar e incrementar las producciones, mientras que por su parte Carlos Luis Naranjo Suárez, delegado de la Agricultura en Matanzas, destacó el papel que debe jugar el estado en el control de los precios y destinos de las producciones.

La ocasión resultó propicia además para reconocer a municipios que destacaron en la campaña de primavera recién concluida, entre ellos: Perico, Pedro Betancourt, Ciénaga de Zapata, Jagüey Grande, Calimete y, especialmente, el reconocimiento llegó para la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, por constituir símbolo agrícola de nuestro país y provincia.

En las palabras de compromiso revolucionario para la próxima etapa expresadas por el primer secretario del Comité provincial de Partido Comunista de Cuba, Mario Felipe Sabines Lorenzo, sobresalió la felicitación a los trabajadores del sector eléctrico por su decisivo esfuerzo en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, de igual manera a hombres y mujeres del campo que recientemente celebraron el Día de los Trabajadores Agrícolas.

Sabines Lorenzo, significó en otro momento de su intervención devenida en intercambio con los allí presentes, sobre los alentadores resultados con los que cerró la campaña de primavera “…más de 9 mil hectáreas, dijo, por encima de la campaña del año anterior, lo que insistió, tiene que tener una expresión positiva en los mercados de la provincia”.

Un poco más de 30 mil hectáreas resulta el compromiso de siembra de esta campaña en la que se potenciarlos cultivos menos exigentes a paquetes tecnológicos.

A incrementar los niveles de producción en esta estratégica área, así como el control sobre las mismas insistió nuestro Primer Secretario, quien además felicitó a Productores de Avanzada como el jovellanense Carlos Cruzata, ejemplo a seguir.

Conscientes de que el sector agrícola es pilar fundamental para el desarrollo del programa Alimentario, los matanceros iniciaron este doce de septiembre la campaña de siembra de frío 2025-2026.