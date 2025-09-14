Batalla cerrada en lo más alto de la pelota cubana (+tabla)

El choque de los Cocodrilos ante Villa Clara pintaba para otra victoria, con marcador 13-7 en el octavo, cuando un aguacero borró las esperanzas de cerrar la jornada. Los dirigidos por Armando Ferrer, aún líderes con balance de 7-1, saben que la presión aumenta.

En Santiago, las Avispas (7-2) desplegaron un ataque despiadado de 22 carreras contra Pinar del Río, donde Pedro Poll disparó el primer jonrón de su carrera. Los campeones Leñadores de Las Tunas (7-2) también dijeron presente al castigar 9-3 a la Isla, con vuelacercas de Yosvani Alarcón y Yassel Izaguirre.

Holguín (7-1) ratificó su inspirador inicio al vencer 7-4 a Guantánamo en el Calixto García, con triunfo para Luis Santos Cáser y un salvamento de José Antonio Sánchez.

Más atrás, Sancti Spíritus (6-3) fue sorprendido en su feudo por Ciego de Ávila, 7-4, gracias a tres estacazos de vuelta entera que silenciaron al Huelga.

Por su parte Industriales (5-3), con la autoridad de Remberto Barreto en la lomita, sometió 7-1 a Mayabeque, mientras Granma (4-5) superó 7-5 a Camagüey con un batazo de vuelta entera de Darién Palma.

La jornada, marcada por la lluvia, dejó también sin acción el doble duelo entre Artemisa y Cienfuegos, en un campeonato que ya huele a pulso reñido en cada partido.