Jóvenes Investigadores matanceros premiados por el CITMA

La provincia de Matanzas destacó con varios reconocimientos en la reciente entrega del Premio a estudiantes investigadores , jóvenes investigadores y joven tecnólogo , que otorga cada año el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ( CITMA) para incentivar y agasajar el aporte de las nuevas generaciones a la innovación y al quehacer científico.

Al dar a conocer los ganadores del galardón en la edición correspondiente al 2025, la máxima dirección del CITMA premió en esta ocasión, mediante sus habituales categorías, a 55 jóvenes de todo el país, en su mayoría provenientes de diversas universidades y otros, representantes de centros especializados e instituciones estatales.

Por este occidental territorio obtuvieron Mención a estudiante investigador, en la categoría de Ciencias Médicas , Jonathan Estrada Rodríguez, de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio yumurino , mientras por la categoría de Ciencias Técnicas fueron distinguidas Isabela Pancorbo Camacho y Marcia Contreras Rodríguez, ambas de la Universidad de Matanzas.

En el apartado de Premio a jóvenes investigadores, se alzó también con un galardón en la categoría de Ciencias Técnicas, el Doctor en Ciencias e Ingeniero Industrial, Yasniel Sánchez Suárez, quien se desempeña actualmente como coordinador de la Red de Jóvenes Investigadores del Ministerio de Educación Superior( MES ).

Las distinciones alcanzadas por los cuatro matanceros y el resto de los premiados por el CITMA reflejan la importancia de resaltar la trayectoria y las buenas prácticas en la labor investigativa , la excelencia académica, así como demuestran que, a pesar de las adversidades y el complejo contexto del país, la ciencia joven cubana avanza y aporta su quehacer al empeño de construir una mejor sociedad.

Además de Matanzas , las provincias de procedencia de los jóvenes reconocidos son la Habana , Mayabeque, Villa Clara , Cienfuegos , Santi Espíritus, Camagüey , Holguín , Ciego de Ávila , Granma y Santiago de Cuba.

( Con información y fotoo de la Página institucional de la Universidad de Matanzas )