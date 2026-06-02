3 de junio de 2026

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Jóvenes Investigadores matanceros premiados por el CITMA

2 de junio de 2026 Yovana Baró Álvarez
La provincia de Matanzas destacó con varios reconocimientos en la reciente entrega del Premio a estudiantes investigadores , jóvenes investigadores y joven tecnólogo , que otorga cada año el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ( CITMA) para incentivar y agasajar el aporte de las nuevas generaciones a la innovación y al quehacer científico.
Al dar a conocer los ganadores del galardón en la edición correspondiente al 2025, la máxima dirección del CITMA premió en esta ocasión, mediante sus habituales categorías, a 55 jóvenes de todo el país, en su mayoría provenientes de diversas  universidades y otros,  representantes de centros especializados e instituciones estatales.
Por este occidental territorio  obtuvieron  Mención a estudiante  investigador,  en la categoría de Ciencias Médicas , Jonathan Estrada Rodríguez,  de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio yumurino ,  mientras por la categoría de Ciencias Técnicas fueron distinguidas Isabela Pancorbo Camacho y Marcia Contreras Rodríguez, ambas de la Universidad de Matanzas.
En el apartado de Premio a jóvenes investigadores, se alzó también con un galardón   en la categoría de Ciencias Técnicas, el  Doctor en Ciencias e Ingeniero Industrial, Yasniel  Sánchez Suárez, quien se desempeña actualmente como coordinador de la Red de Jóvenes Investigadores del Ministerio de Educación Superior( MES ).
Las distinciones alcanzadas por los cuatro matanceros y el resto de los  premiados por el CITMA reflejan la importancia de resaltar la trayectoria y las buenas prácticas en la labor  investigativa , la excelencia académica, así como  demuestran que,  a pesar de las adversidades y el complejo contexto del país, la ciencia joven cubana avanza y aporta su quehacer al empeño  de construir una mejor sociedad.
Además de Matanzas , las provincias de procedencia de los jóvenes reconocidos son  la Habana , Mayabeque,  Villa Clara , Cienfuegos , Santi Espíritus, Camagüey , Holguín , Ciego de Ávila , Granma y Santiago de Cuba.
( Con información y fotoo de la Página  institucional  de la Universidad de Matanzas ) 

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